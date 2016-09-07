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KURBANLIK FİYATLARINDA SON DURUM


KURBANLIK FİYATLARINDA SON DURUM
Tarih : 07 Eylül 2016, 16:52
Puan Ver : Kurbanlık Fiyatlarında Son Durum(6/10)4


Kurban Bayramı yaklaştıkça bayram süresi, tatil süresi ve kurbanlık fiyatlar hakkında son güncel fiyatlar merak ediliyor. Denizli'deki 1 ton dana dikkat çekerken fiyatı danadan daha çok dikkat çekiyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusu ve Kurbanlık fiyatlarına dair son bilgiler içeriğimizde..



Diyanet'e göre Kurban Bayramı ne zaman sorusuna, bayramın arefe günü 11 Eylül 2016 Pazar günü, Bayramın birinci günü 12 Eylül 2016 Pazartesi, Bayramın ikinci günü 13 Eylül 2016 Salı, Bayramın üçüncü günü 14 Eylül 2016 Çarşamba, Bayramın dördüncü ve son günü 15 Eylül 2016 Perşembe. 16 Eylül 2016 Cuma günü resmi tatil günü (Bayram) içerisinde olmadığı için, Başbakan Binali Yıldırım bir genelge hazırlayarak o günü idari resmi tatil içinde tuttu ve tüm devlet çalışanları bu genelge sayesinde 9 gün resmi tatil yapacak.








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