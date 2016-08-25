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kurbanlık fiyatları ne kadar? kurbanlıklıklara zam geldi mi?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? KURBANLIKLIKLARA ZAM GELDİ Mİ?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurbanlık telaşı sardı. Peki bu yıl kurban fiyatları nasıl olacak?

Tarih : 25 Ağustos 2016, 17:03
Puan Ver : Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? Kurbanlıklıklara Zam Geldi Mi?(0/10)


2016 KURBANLIK FİYATLARI

Canlı hayvan kilogram fiyatı: 10 TL – 15 TL arası



Büyükbaş kurbanlıklar (dana, boğa, inek, sığır) 5.000 TL – 10.000 TL arası



Küçükbaş kurbanlıklar (kuzu, koyuni koç, keçi) 700 TL – 1200 TL arası








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