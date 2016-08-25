KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? KURBANLIKLIKLARA ZAM GELDİ Mİ?
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurbanlık telaşı sardı. Peki bu yıl kurban fiyatları nasıl olacak?
2016 KURBANLIK FİYATLARI
Canlı hayvan kilogram fiyatı: 10 TL – 15 TL arası
Büyükbaş kurbanlıklar (dana, boğa, inek, sığır) 5.000 TL – 10.000 TL arası
Küçükbaş kurbanlıklar (kuzu, koyuni koç, keçi) 700 TL – 1200 TL arası
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