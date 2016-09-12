KURBANLIK BOĞA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
İstanbul Sarıyer'de 3 metrelik havalandırma boşluğuna düşen 650 kilogramlık boğayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Sarıyer'de 3 metrelik havalandırma boşluğuna düşen 650 kilogramlık kurbanlık boğa, itfaiye ekiplerince uzun uğraş sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.
Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özcan Er isimli vatandaş Kurban Bayramı'nda kesmek için aldığı boğayı evinin yanında bulunan garajda iple bağladı.
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