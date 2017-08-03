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Kurbanlık Besi Danasının Kilosu 20 TL

KURBANLIK BESİ DANASININ KİLOSU 20 TL

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, kurbanlık et fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 20 lira olacak.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Kurbanlık Besi Danasının Kilosu 20 Tl(6/10)2

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Karabulut, "2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 18 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 16 liradır" dedi.

Karabulut ayrıca hem üretici hem de tüketiciyi koruyacak bir fiyat belirlediklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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