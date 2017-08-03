KURBANLIK BESİ DANASININ KİLOSU 20 TL
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, kurbanlık et fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 20 lira olacak.
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Karabulut, "2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 18 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 16 liradır" dedi.
Karabulut ayrıca hem üretici hem de tüketiciyi koruyacak bir fiyat belirlediklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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