

Ağır yaralanan Civelek, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polislerin olay yerinde inceleme yaptığı sırada kurban kesim işi sürdü. Bu sırada çevre mahallelerden silahla ateş edilmeye devam edilmesi de tepki çekti.







Olay, bayram sabahı Baştarla Mahallesi Karakiraz Sokak'ta bir evin önünde kurban kesimi yapılırken meydana geldi. İstanbul'da oturan emekli Temel Civelek, bayram için Zonguldak'taki yakınlarının yanına geldi. Temel Civelek'in, 6 arkadaşıyla ortak aldığı büyükbaş kurbanlığın dualar eşliğinde kasap tarafından kesimi yapılırken silah sesleri duyuldu. Temel Civelek, bir arkadaşıyla ayakta sohbet ettiği sırada sol kolunun altından kalbine yakın bölgeye isabet eden kurşunla yere yığıldı.