Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, "Kurban Bayramı, her sene sektöre ortalama 100 milyon liralık bir canlılık getiriyor. Ancak yanlış yüzme tekniği sonucu deride oluşan delikler ya da zamanında tuzlamama nedeniyle bu ekonomide 20 milyon liralık bir kayıp oluşuyor" dedi.

"1,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILDI"

Sevimli, yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiği sektörde, 2016 yılında deri ve deri mamulleri sektörü olarak 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını da ifade etti.

Kaynak: haberinburada