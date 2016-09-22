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kurban bayramını kana bulayan teröristler öldürüldü

KURBAN BAYRAMINI KANA BULAYAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Van'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 2 polisin şehit edilmesi ve Kurban Bayramı'nda patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıların da failleri olduğu belirlendi.

Tarih : 22 Eylül 2016, 10:42
Puan Ver : Kurban Bayramını Kana Bulayan Teröristler Öldürüldü(0/10)


Van'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 2 polisin şehit edilmesi ve Kurban Bayramı'nda patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıların da failleri olduğu belirlendi.



Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayram'ının birinci günü saat 10.40 sıralarında Van'ın Beşyol Kavşağı'ndaki AK Parti İl Binası ve karşısında bulunan polis noktasına bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğu, 4'ü polis 53 vatandaşın yaralandığı anımsatıldı.








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