Van'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 2 polisin şehit edilmesi ve Kurban Bayramı'nda patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıların da failleri olduğu belirlendi.



Van'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 2 polisin şehit edilmesi ve Kurban Bayramı'nda patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıların da failleri olduğu belirlendi.







Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayram'ının birinci günü saat 10.40 sıralarında Van'ın Beşyol Kavşağı'ndaki AK Parti İl Binası ve karşısında bulunan polis noktasına bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğu, 4'ü polis 53 vatandaşın yaralandığı anımsatıldı.