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KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ


Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz
Tarih : 17 Ağustos 2017, 09:20
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin, 30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret köprüleri hariç, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

30 AĞUSTOS'TAN 5 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'yi ve ardından, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve heyetini makamında kabul etti.

Ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleşti. Akşam saatlerinde ise yine basına kapalı olarak, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ve Genel Sekreter Enver Yeniçeri'yi makamında kabul eden Bakan Arslan, yoğun temposuna ara vermeyerek bir programa konuk oldu.

Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Arslan, Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollara dair de bilgi verdi. Arslan, "30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00'ye kadar, Yap İşlet Devret (YİD) köprüleri hariç, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" dedi.

"BURSA-İZMİR OTOYOLU 2018'DE BİTECEK"

Bazı önemli çalışmalara da değinen Arslan şu bilgileri aktardı:

"Londra'dan Pekin'e kadar çok ciddi bir taşıma yolu var. Amacımız, Türkiye'nin bu noktada taşıma ve ulaştırma koridoru haline gelmesidir. Sınırlı imkanlarla, sınırsız ihtiyaçları karşılayabilmek için en ekonomik ve en doğru projeleri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ayrıca Bursa-İzmir arası otoyolu 2018 yılı sonunda bitirmiş olacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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