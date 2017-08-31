Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yapılan uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yollar yine kan gölüne döndü. Kazalarda 61 kişi hayatını kaybederken 310 kişi de yaralandı.

Bütün uyarılara rağmen kuralları ihlal eden sürücüler, bu bayramda da yolları kan gölüne çevirdi. 10 günlük bayram tatilinin ilk 6 gününde, çoğu aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 101 kazada, 61 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.

10 GÜNLÜK TATİL VATANDAŞLARI YOLLARA DÖKTÜ

Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla vatandaşlar, 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından memleketlerindeki yakınlarını ziyarete veya tatil yerlerine gitmek üzere yollara çıktı.

KAZASIZ TATİL İÇİN BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI

Bayram öncesi İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde tüm illerde bir dizi önlemler alındı. Emniyet ve jandarma görevlileri öncelikle seyehat eden sürücülere şeker ve çikolata ikramında bulunup, sorunsuz bir tatil geçirmeleri için trafikte uymaları ve dikkat etmeleri gerek konularda bilgiler verdi. Bu desteğin yanısıra burçok ilde drone ile trafik denetimi yapılırken, bazı bölgelerde ise hız limitini aşan sürücülere caydırıcı olması amacıyla karayollarına trafik polisi araçlarının maketleri konularak sürücülerin dikkatleri çekilmek istendi.

BÜTÜN UYARILARA RAĞMEN YOLLAR KAN GÖLÜ: 61 ÖLÜ

Tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen yoğunluğun yaşandığı yollar, yine kan gölüne döndü. 25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arefe günü saat 21.00'e kadar meydana gelen 101 kazada, 61 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.

EN FAZLA KAZA VE CAN KAYBI AREFE GÜNÜ OLDU

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum ve Kocaeli'de 2'şer, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, İstanbul ve Şunlıurfa'da meydana gelen 25 kazada, 13 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

Kaynak: haberinburada