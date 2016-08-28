

Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?







Yapılan resmi açıklama sonucunda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu belli oldu. Tatil planı yapan vatandaşların planlarında herhangi bir değişme olmayacak. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili planlandığı gibi 9 gün olacak.







Başbakan Yıldırım'dan bayram müjdesi







KAMU kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar için Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı.







Buna göre, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Kurban Bayramı'nın ertesi günü (16 Eylül Cuma) tam gün idari izinli sayılacak. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi.







Yıldırım ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar ile SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Bunun üzerine maaş ödemelerinin 08-09 Eylül 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı