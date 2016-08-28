O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kurban bayramı tatili 9 gün oldu mu ?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU ?

Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Uzun zamandır gündemde olan bayram tatilinin süresi resmileşti.

Tarih : 28 Ağustos 2016, 12:44
Puan Ver : Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Oldu Mu ?(0/10)


Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?



Yapılan resmi açıklama sonucunda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu belli oldu. Tatil planı yapan vatandaşların planlarında herhangi bir değişme olmayacak. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili planlandığı gibi 9 gün olacak.



Başbakan Yıldırım'dan bayram müjdesi



KAMU kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar için Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı.



Buna göre, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Kurban Bayramı'nın ertesi günü (16 Eylül Cuma) tam gün idari izinli sayılacak. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi.



Yıldırım ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar ile SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Bunun üzerine maaş ödemelerinin 08-09 Eylül 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı








Etiketler: Kurban  Bayramı  Tatili  9  Gün  Oldu  Mu      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER