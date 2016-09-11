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kurban bayramı süresince radar, cezası yok

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE RADAR, CEZASI YOK

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emirini yayınlayarak Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere ceza yazılmamasını isteyerek, yapılan kural ihlallerinin sözlü olarak uyarılarak, "Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.

Tarih : 11 Eylül 2016, 10:29
Puan Ver : Kurban Bayramı Süresince Radar, Cezası Yok(10/10)11


KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emirini yayınlayarak Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere ceza yazılmamasını isteyerek, yapılan kural ihlallerinin sözlü olarak uyarılarak, "Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.








Etiketler: Kurban  Bayramı  Süresince  Radar  Cezası  Yok    haber

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