KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emirini yayınlayarak Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere ceza yazılmamasını isteyerek, yapılan kural ihlallerinin sözlü olarak uyarılarak, "Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.