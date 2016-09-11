KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE RADAR, CEZASI YOK
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emirini yayınlayarak Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere ceza yazılmamasını isteyerek, yapılan kural ihlallerinin sözlü olarak uyarılarak, "Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emirini yayınlayarak Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere ceza yazılmamasını isteyerek, yapılan kural ihlallerinin sözlü olarak uyarılarak, "Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.
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