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kurban bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilinin büyük ihtimalle 9 gün olacağını açıkladı. Kurban Bayramı'nın 1. günü 12 Eylül'de kutlanacak.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 15:03
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Kurban Bayramı tatilinin büyük ihtimalle 9 gün olacağını açıkladı. Kurban Bayramı'nın 1. günü 12 Eylül'de kutlanacak. Ayrıca tatil yörelerinde adeta rezervasyon patlaması yaşanıyor. Marmaris'te turizmciler, ilçenin yatak kapasitesi sınırlı olması nedeniyle tatilcileri, son ana kalmayıp, erken rezervasyon yapmaları için uyardı.



Numan Kurtulmuş  “Kurban bayramı yaklaşıyor, bayram tatilinin uzatılması gündemde mi” sorusuna Kurtulmuş, “Kurban Bayramı tatilimizde büyük ihtimalle 9 gün olacak. Ama henüz onun kararı Bakanlar Kuruluna gelmedi” dedi



KURBAN BAYRAMI'NDA REZERVASYON PATMASI

DARBE girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatil için gittiği Marmaris'e Kurban Bayramı öncesinde rezervasyon yağıyor. Turizmciler, ilçenin yatak kapasitesi sınırlı olması nedeniyle tatilcileri, son ana kalmayıp, erken rezervasyon yapmaları için uyardı.

Memura izin yasağı kalkması, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılma kararı turizm kentlerinde sevinç yarattı. Tur operatörlerine rezervasyon yağmaya başladı. En gözde turizm cennetinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini yaptığı Marmaris olduğu açıklandı.








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