

Bayramı için 9 günlük tatilin sinyalini verdi..







Kurban Bayramı tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kurban Bayramı'ndan uzun tatil yapmak isteyen vatandaşlar gelecek müjdeli haberi bekliyor. Turizmciler de tatil süresinin erkenden açıklanmasını istiyor.







Turizm Bakanı Nabi Avcı katıldığı televizyon programında turizmle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Avcı binlerce kişinin merakla beklediği tatil konusu da açıklığa kavuşturdu. Bakan Avcı, Kurban Bayramı tatilinin de tıpkı Ramazan Bayramı tatilindeki gibi 9 gün olabileceğine değinerek 'Kurban Bayramı tatili muhtemelen 9 gün olacak' dedi.











NUMAN KURTULUŞ DA KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE 9 GÜNÜ İŞARET ETTİ!



Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatili ile ilgili bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Önümüzdeki bayramda da uzun bir tatil olacak" dedi.







KURBAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ







11 Eylül 2016 Pazar Arefe



12 Eylül 2016 Pazartesi Kurban Bayramı (1.Gün)



13 Eylül 2016 Salı Kurban Bayramı (2.Gün)



14 Eylül 2016 Çarşamba Kurban Bayramı (3.Gün)



15 Eylül 2016 Perşembe Kurban Bayramı (4.Gün)