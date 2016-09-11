KURBAN BAYRAMI İÇİN KENE UYARISI
SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle özellikle kurban kesimi ve piknik yapmak amacıyla yeşil alanlara gidecek olanları kene konusunda uyardı.
SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle özellikle kurban kesimi ve piknik yapmak amacıyla yeşil alanlara gidecek olanları kene konusunda uyardı.
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