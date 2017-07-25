KUR'AN KURSUNDA CİNSEL TACİZ DAVASINDA REKOR CEZA!
Giresun'da Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verildi.
Giresun'da Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunan sanık hakkında karar çıktı.
SANIĞA REKOR CEZA VERİLDİ
Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık H.İ.U. ile ilgili karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, mağdur öğrencilerden birinin dosyasının ayrılarak başka bir mahkemeye gönderilmesini kararlaştırırken, 8 çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarından sanığa toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.
30 AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI
Kur'an kursunda hafız olarak görevli olan H.İ.U., yatılı kalan öğrencilere akşamları cinsel istismarda bulunmuş, çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla skandal ortaya çıkmıştı. Tacizci 29 Ağustos'ta gözaltına alınırken 30 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ölüm Haberini Veren Doktorun Burnunu Kırdılar!
- Kendini 'mesih' İlan Eden Hasan Mezarcı Evlendi
- Tacize Uğradığı Zihinsel Engelli Gencin Elinden Zorla Alındı
- Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin
- Tübitak Uzmanının Evde Yaptığı Deney Sonucu Elleri Kopan Oğlu, Gözlerini De Kaybedebilir!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
- Bakıcısının Boğulduğunu Sanan Vefalı Fil, Can Borcunu Ona Böyle Ödedi
- Trump'ın New York Çizimi 9 Bin Dolardan Açık Arttırmaya Çıkacak
- Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar