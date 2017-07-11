Antalya'nın Manavgat İlçesinde kuraklık ve susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı. Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesinin ardından yemek için ayrılan masalar su altında kalırken su, toplantı yapılan alana kadar geldi.

Manavgat Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde Kaymakam Nazmi Günlü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, TARSİM Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer ile ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldığı Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

"BU KONULAR İLÇEMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Manavgat Irmağı kenarındaki Küçük Şelale Restoran'daki toplantıda konuşan Kaymakam Nazmi Günlü, Antalya'nın hep turizmle anılmasına rağmen tarımda da çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kaymakam Günlü, "Bu toplantı ve görüşülecek konular bizim ilçemiz için de önem arz ediyor" dedi.

SUSUZLUKTAN DOLAYI ÜRÜNLER TARLADA KALDI

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, toplantıda kuraklık, sulama sorunu ve biyolojik mücadelenin gündem olarak daha önce belirlendiğini hatırlattı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçen günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle ilçedeki tarım ürünlerinin büyük zarar gördüğünü, bu konuyu çözüme kavuşturmak amacıyla TARSİM bölge müdürlüğü ve genel müdürlüklerle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, ürünlerin susuzluktan dolayı tarlada kaldığını, toplanamadığını söyledi.

TOPLANTI ORTASINDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Toplantı devam ederken Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Davetlilere toplantı sonrası yemek için hazırlanan ırmak üzerindeki yemek masaları su altında kaldı. Irmak suları restoranın bahçesine de girerek toplantının yapıldığı masaların bulunduğu yere kadar ulaştı. Toplantı daha sonra tamamlandı.

4 İLÇEDE VİRÜS SORUNU VARToplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, kentin batısındaki Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin tarım arazilerinde yaşanan virüs sorunundan bahsetti. Adını açıklamadığı virüsün ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Özen, şöyle dedi:"Bu virüs böyle giderse yayılarak gidecek. Biz 2016 yılında baş gösteren bu virüsle ilgili Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürlüğümüzle çalışma yaptık. Virüsü tanıyoruz, adını biliyoruz, nasıl geldiğini biliyoruz, nasıl taşındığını biliyoruz. Virüsün yayılmasını durdurmak ve yok etmek için mevzuata göre yapılması gereken 2 önlem var. ya iç karantina ya dış karantina uygulayacağız. Bu iki formül, 4 ilçenin tarımına büyük zarar verir. Bunu uygulayamıyoruz. Ne demektir iç karantina dış karantina, girişe ve çıkışa kapatacağız demektir. Dolayısıyla orada tarımsal faaliyeti belli bir süre durduracağız anlamına gelir. Mevzuat bunu öngörüyor, bunun başka bir çözümü yok. Bu tedbire en son çare olarak başvurmayı düşünüyoruz."Özen, virüsün dört ilçeye fideciler kanalıyla yayıldığı için fidecilere yönelik denetimleri de olağanüstü artırdıklarını anlattı.

Kaynak: haberinburada