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Kuraklığa rağmen barajlar doldu

KURAKLIĞA RAĞMEN BARAJLAR DOLDU

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 79 aştı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Kuraklığa Rağmen Barajlar Doldu(8/10)4

Yağış miktarının beklenenin altında olması nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da kuraklık korkusu var. Tüm yurtta yaşanan son 44 yılın en kurak kış döneminde İstanbul'da da yağmur ve kar yağışı beklenen seviyede değil. Hal böyle olunca son aylarda İstanbulluların gözü kulağı barajların doluluk oranında. İSKİverilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 79.88'e ulaştı.

Dün itibarıyla barajlar (Yüzde)

Ömerli 90.92

Darlık 78.69

Elmalı 32.57

Terkos 91.11

Alibey 83.23

B.Çekmece 69.78

Sazlıdere 36.89

Istrancalar 97.09

Kazandere 100

Pabuçdere 95.41

EN KURAK KIŞ MEVSİMİ

İSKİ'nin açıklamasına göre, sadece kendi il sınırları içindeki havzalardan su alan bir yer olmayan İstanbul'daki barajlara, 200 kilometre ötedeki Düzce Melen Çayı'ndan su getiriliyor. Avrupa yakasına yapılan su desteği ise Istrancalar'dan. Son 44 yılın en kurak kış mevsiminin devam etmesine rağmen İstabul barajlarındaki dolululuk oranının artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken İSKİ, bu artışın sebebini şöyle açıkladı:

MELEN VE YEŞİLÇAY SİSTEMİ

"Kuraklığa rağmen baraj doluluk oranlarının seviyesindeki yüksek değerleri sağlayan İstanbul'un suyunun sigortası 'Melen Sistemi' dir. İstanbul'da günlük tüketilen su miktarı yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp olmakla birlikte, Melen Sistemi'nin tamamlanan 1. ve 2. kademeleri ile Yeşilçay Sistemi'nden İstanbul'a günlük ortalama 1 milyon 800 bin metreküp su verilebilmektedir.

Yine Melen 1. ve 2. kademeleri ile Yeşilçay Sistemi'nden 2018 yılında İstanbul'a 92 milyon 300 bin metreküp su verilmiştir. Bu yıl tamamlanacak olan 3. kademe ve Melen Barajı çalışmaları ile İstanbul'a yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp ek su rezervi sağlanacaktır. Sonuç olarak; Melen Sistemi ile Yeşilçay Regülatörü'nden yüksek miktarda su almamız, baraj seviyemizin yüksek rakamlarda kalmasında büyük rol oynamıştır." (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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