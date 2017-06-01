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kupanın rengi yeşil beyaz

KUPANIN RENGİ YEŞİL BEYAZ

Ziraat Türkiye Kupası'nı Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor müzesine götürdü ve UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:03
Puan Ver : Kupanın Rengi Yeşil Beyaz(6/10)8


ATV'nin naklen ekranlara taşıdığı, nefes kesen finalde normal süre ve uzatmalar golsüz geçildi. Tarihinin ilk kupa finaline çıkan Atiker Konya, şampiyonluk yarışını son ana dek sürdüren Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak, rüyasını gerçeğe çevirdi.








Etiketler: Kupanın  Rengi  Yeşil  Beyaz    haber

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