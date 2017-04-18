

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.



1. MAÇLAR







26 Nisan Çarşamba



20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



27 Nisan Perşembe



20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor



2. MAÇLAR







16 Mayıs Salı



20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa



17 Mayıs Çarşamba



20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir







kaynak:sabah