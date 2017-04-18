Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kupada yarı final programı belli oldu

KUPADA YARI FİNAL PROGRAMI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu.

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:22
Puan Ver : Kupada Yarı Final Programı Belli Oldu(7/10)6


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.



1. MAÇLAR



26 Nisan Çarşamba

20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



27 Nisan Perşembe

20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor



2. MAÇLAR



16 Mayıs Salı

20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa



17 Mayıs Çarşamba

20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir



 



kaynak:sabah






Etiketler: Kupada  Yarı  Final  Programı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER