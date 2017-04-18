KUPADA YARI FİNAL PROGRAMI BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.
1. MAÇLAR
26 Nisan Çarşamba
20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
27 Nisan Perşembe
20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
2. MAÇLAR
16 Mayıs Salı
20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
17 Mayıs Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
kaynak:sabah
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