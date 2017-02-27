

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın ve 1-2 Mart'ta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:







YARIN:



20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy



1 MART ÇARŞAMBA:



18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek



20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık



2 MART PERŞEMBE:



20.30 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk







kaynak:habertürk