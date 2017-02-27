KUPADA HAKEMLER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın ve 1-2 Mart'ta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
1 MART ÇARŞAMBA:
18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
2 MART PERŞEMBE:
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
kaynak:habertürk
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