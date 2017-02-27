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kupada hakemler belli oldu

KUPADA HAKEMLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu

Tarih : 27 Şubat 2017, 16:42
Puan Ver : Kupada Hakemler Belli Oldu(8/10)8


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın ve 1-2 Mart'ta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



YARIN:

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy



1 MART ÇARŞAMBA:

18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık



2 MART PERŞEMBE:

20.30 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk



 



kaynak:habertürk








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