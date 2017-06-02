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kupa bereketi

KUPA BEREKETİ

Finalde Medipol Başakşehir'i penaltılar sonunda yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, 3 milyon 325 bin dolar (yaklaşık 12 milyon TL) ile kupanın en çok gelir elde eden takımı oldu

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : Kupa Bereketi(8/10)5


Türkiye'nin futboldaki en önemli ikinci kupasında 158 takım mücadele ederken 3. ön eleme turundan itibaren para ödülü devreye girdi. Bu turdaki 54 kulübe toplam 1 milyon 521 bin 175 dolar (yaklaşık 6 milyon lira) ödül verildi. Gruplara kalan 32 takım 100 bin dolar giriş parası ve aldıkları sonuçlara göre ödüllendirildi. Son 16'da takımlar, toplam 1 milyon 600 bin dolar ödülün yanı sıra performansa göre toplam 800 bin dolar aldı. Çeyrek finalistlere, toplam 800 bin dolar giriş parası ve 1 milyon 200 bin dolar performans primi verildi. Yarı finalistler, toplam 600 bin dolar ödülün yanı sıra toplam 800 bin doları da aldıkları sonuçlara göre kasasına koydu. Şampiyon, 2 milyon 62 bin 162 dolar, yenilen ise 739 bin 189 dolar aldı.



 



kaynak:sabah








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