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Künefeye Hücum! 78 Metrelik 1,5 Ton Künefe 20 Dakikada Tükendi
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KÜNEFEYE HÜCUM! 78 METRELİK 1,5 TON KÜNEFE 20 DAKİKADA TÜKENDİ


Künefeye hücum! 78 metrelik 1,5 ton künefe 20 dakikada tükendi
Tarih : 23 Temmuz 2017, 23:40
Puan Ver : Künefeye Hücum! 78 Metrelik 1,5 Ton Künefe 20 Dakikada Tükendi(10/10)6

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay'ın anavatana katılışının 78'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Atatürk Caddesi'nde hazırlanan platformda bu yıl 78 metre uzunluğunda künefe, hazırlandı.

VALİ VE BAŞKAN BERABER ÇEVİRDİ

Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş künefeye birlikte şerbet döktü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hazırlanan künefeyi tepside ters çevirdi, ardından da vatandaşlara ikram edildi.

KÜNEFE İZDİHAMI YAŞANDI

Büyük bir katılımla gerçekleşen etkinlikte künefenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar adeta izdihama neden olurken, çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı, büyükler ise dağıtımı beklemeden elleriyle tabaklara aldıkları künefeleri yine elleriyle tezgah başında yedi. Bu sırada ilginç görüntüler ekranlara yansıdı.

HER YIL 1 MERTE UZATILIYOR

Hatay'ın anavatana katılışının yılı dolayısıyla geleneksel hale dönüştürülen ve her yıl bir metre uzatılan festival künefesi bu yıl 78 metreye ulaştı. Toplam bir ton 500 kilo ağırlığında olan künefede 600 kilo tel kadayıf, 450 kilo toz şeker, 300 kilo peynir ve 200 kilo tereyağı kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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