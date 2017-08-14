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KÜNEFE DÜKKANININ KLİMASINDAKİ GAZ KAÇAĞI NEDENİYLE 18 KİŞİ ZEHİRLENDİ


Künefe Dükkanının Klimasındaki Gaz Kaçağı Nedeniyle 18 Kişi Zehirlendi
Tarih : 14 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Künefe Dükkanının Klimasındaki Gaz Kaçağı Nedeniyle 18 Kişi Zehirlendi(10/10)6

Başkent Ankara'da bir künefeci dükkanında klimadan sızan gaz nedeniyle 5'i çocuk 18 kişi zehirlendi.

GAZ EVLERE KADAR ULAŞTI

Olay, Keçiören ilçesindeki Bademlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Şahmuratlar apartmanının altında künefe imalatı yapan dükkanın klimasından gaz kaçağı yaşandı. Dükkandan sızan gazın 4 katlı binadaki evlere sirayet etmesi üzerine apartman sakinleri etkilendi.

18 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Zehirlenen apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tahliye edilen apartmandaki 5'i çocuk 18 kişi zehirlendi.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen AFAD ve Başkentgaz ekipleri, dükkanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından klimadan gaz kaçağı yaşandığı değerlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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