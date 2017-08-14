KÜNEFE DÜKKANININ KLİMASINDAKİ GAZ KAÇAĞI NEDENİYLE 18 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Başkent Ankara'da bir künefeci dükkanında klimadan sızan gaz nedeniyle 5'i çocuk 18 kişi zehirlendi.
GAZ EVLERE KADAR ULAŞTI
Olay, Keçiören ilçesindeki Bademlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Şahmuratlar apartmanının altında künefe imalatı yapan dükkanın klimasından gaz kaçağı yaşandı. Dükkandan sızan gazın 4 katlı binadaki evlere sirayet etmesi üzerine apartman sakinleri etkilendi.
18 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Zehirlenen apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tahliye edilen apartmandaki 5'i çocuk 18 kişi zehirlendi.
AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen AFAD ve Başkentgaz ekipleri, dükkanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından klimadan gaz kaçağı yaşandığı değerlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar