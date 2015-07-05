

“Tahşiyeciler” grubuna yönelik kumpas soruşturmasının üçüncü dalgasında, 8 polis gözaltına alındı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Tahşiyeciler” grubuna yönelik kumpas soruşturması kapsamında, aralarında polis müdürlerinin de yer aldığı 8 polis hakkında daha “suç ve delil uydurdukları” ve “kumpas kurdukları” iddiasıyla gözaltı kararı alındı.







İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 polis yakalandı. Şüpheli polisler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.







Bu arada, gözaltına alınan bir polis müdürünün evinde, görevde olduğu dönemde emniyet tarafından yapılan bazı telefon dinleme kayıtlarının kopyalarının bulunduğu öğrenildi. Kayıtların, hangi soruşturma kapsamında yapılan dinlemelere ait olduğunun araştırıldığı bildirildi.







Soruşturmanın geçmişi







Tahşiye Yayınevi'nin sahibi Mehmet Nuri Turan'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 2014'ün aralık ayında operasyon düzenlenmişti.







Bu kapsamda, 2009 yılında “Tahşiyeciler” grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, “suç ve delil uydurdukları”, "şüphelilere kumpas kurdukları" iddia edilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.







Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, "Sungurlar" dizisinin yapımcısı Salih Asan, "Sungurlar" dizisinin yönetmeni Engin Koç, "Tek Türkiye" dizisinin senaristi Ali Kara ve eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder'in de arasında bulunduğu 31 kişi yakalanmış, şüphelilerden Karaca'nın da aralarında yer aldığı 4 kişi tutuklanmıştı.







Soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.







Daha sonra bu soruşturma kapsamında, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklanmıştı.







Soruşturmanın ikinci dalgasında ise 17 Haziran'da İstanbul'un da arasında yer aldığı 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 polis gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polislerden 4'ü tutuklanmıştı.