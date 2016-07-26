KUMPAS SORUŞTURMASINDA 65'İ ASKER 82 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği iddialarıyla ilgili FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 65'i asker toplam 82 kişi hakkında gözaltı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ilde sabah erken saatlerinde operasyon yapıldığı bildirildi.
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