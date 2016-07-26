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KUMPAS SORUŞTURMASINDA 65'İ ASKER 82 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ


KUMPAS SORUŞTURMASINDA 65'İ ASKER 82 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Tarih : 26 Temmuz 2016, 12:51
Puan Ver : Kumpas Soruşturmasında 65'i Asker 82 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi(9/10)11


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği iddialarıyla ilgili FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 65'i asker toplam 82 kişi hakkında gözaltı verildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ilde sabah erken saatlerinde operasyon yapıldığı bildirildi.








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