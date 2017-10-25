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Kumpas Davalarının Savcısına 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

KUMPAS DAVALARININ SAVCISINA 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

FETÖ'nün kumpas davaları olarak gösterilen, "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Kumpas Davalarının Savcısına 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi(10/10)6

FETÖ'nün kumpas davaları olarak gösterilen, "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Hazırlanan iddianamede Şafak'ın FETÖ'nün en mahrem sınıfı olan "Özel yetkili, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak adliyeye yerleştirildiği" ifade edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen eski "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İddianamede eski Savcı Ercan Şafak'ın, söz konusu kumpas davalarında görev yaptığı dönemde, "sanıklara yasal haklarını vermemek, sahte belgeleri delil olarak kabul etmek, mevcut olmayan delilleri ortaya çıkarmak, gerçek delilleri gizlemek ve gerçek failleri serbest bırakmak" gibi suç konusu teşkil eden iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede yapılan bu kumpasın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tasfiye edilmesi için FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği elemanları tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Eski savcı Şafak'ın, Eski SAT'çı Binbaşı Levent Bektaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapılmak suretiyle CMK'nun 134' üncü maddesindeki hükümlere riayet edilmeksizin (kopya çıkarılmaması) bilgisayar kütükleri ile dijital veri depolama araçlarına el konulması üzerine "Kafes Operasyonu Eylem Planı" belgesinin bulunduğu iddia edilen CD1 ve DVD3 adlı deliller üzerinde yapılan incelemelerin şaibeli hale gelmesine neden olduğu" iddia edildi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, FETÖ üyeliğinden haklarında dava açılan Turhan Turunç ve Akif Özgün isimi kişilerin de Ercan Şafak'ın FETÖ üyesi olduğunu söyledikleri belirtldi. İddianamede Şafak'ın da diğer örgüt üyeleri gibi, FETÖ'nün en mahrem sınıfı olarak kabul ettiği "Özel yetkili, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak adliyeye yerleştirildiği" ifadesine yer verildi.

Ercan Şafak hakkında, "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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