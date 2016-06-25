KUMLUCA'DA ALEVLER DURDURULAMIYOR! ANTALYA YOLU KAPANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde yeniden başlayan yangının önü alınamıyor.
Sabah kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden büyümesiyle yangın Belentepesi'ne sıçradı. Yangın ormanlık alanda ilerlerken dumanın etkili olduğu Erentepe Mahallesi'nin ardından Sarıkavak Mahallesi de ediliyor.
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