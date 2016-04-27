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KUMANYALARINI SOKAK HAYVANLARIYLA PAYLAŞIYORLAR


KUMANYALARINI SOKAK HAYVANLARIYLA PAYLAŞIYORLAR
Tarih : 27 Nisan 2016, 14:34
Puan Ver : Kumanyalarını Sokak Hayvanlarıyla Paylaşıyorlar(10/10)12


Temizlenen mahallelerdeki kritik noktalara konuşlanan ve PKK'lı teröristlerin hain saldırılarına karşı elleri tetikte bekleyen güvenlik güçleri, asli görevlerinin dışında sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.



Güvenlik kuvvetleri, arama-tarama faaliyeti yürüttükleri sokaklarda gördükleri ve operasyonlar süresince ilçede aç kalan kedi ve köpeklerle yakından ilgileniyor. Beraberlerindeki kumanyaları sokak hayvanlarıyla paylaşan ekipler, hayvanların daha kolay beslenebilmesini sağlamak için de plastik kutulardan kaplar yapıp yiyecekleri içine bırakıyor.








Etiketler: Kumanyalarını  Sokak  Hayvanlarıyla  Paylaşıyorlar    haber

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