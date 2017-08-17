KUMA YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOCASININ CİNSEL ORGANINI KESTİ
Batman'da eşi ile kuma yüzünden kavga eden kadın, kocasının cinsel organını kesti.
Batmanda yaşanan ilginç olayda, eşine kızan bir kadın, eline aldığı keskin bir bıçakla eşinin cinsel organını kesti.
KUMA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİ
Olay, bugün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (51) adındaki adamla 3 yıl önce kuma olarak evlenen İzmir doğumlu N.D. (39) eşi ile kuması yüzünden kavga etti.
KOCASININ CİNSEL ORGANINI KESTİ
Birkaç kez yaşanan kavgada iki kez eşini terk eden kadın, kocasıyla barıştıktan sonra dün akşam yeniden kavga etti. Sabahın erken saatlerinde uyanan N.D. , eşi A.S. yatarken eline aldığı keskin bir bıçakla kocasının cinsel organını kesti. A.S. can havliyle bağırırken komşuları tarafından Batmanda özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan A.S.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kocasının penisini kesen kadın gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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