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Kuma yazdıkları S.O.S mesajı kurtuluşları oldu

KUMA YAZDIKLARI S.O.S MESAJI KURTULUŞLARI OLDU

Denizde yedi gün önce tekneleriyle kaybolan bir çift, ıssız bir Pasifik adasında kuma yazdıkları S.O.S mesajı sayesinde fark edildi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:11
Puan Ver : Kuma Yazdıkları S.O.S Mesajı Kurtuluşları Oldu(0/10)


Abcnews' un haberine göre kurtarma ekipleri tarafından yedi gündür aranan çiftin ıssız adada kumların üzerine yazdıkları S.O.S mesajı dün ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bir uçak tarafından görüldü.



Kimlikleri açıklanmayan şanslı çift, 5,5 metrelik tekneleriyle sürüklendikleri ıssız adadan ABD Sahil Güvenlik botları tarafından alınarak Nomwin atol adalarına götürüldü.








Etiketler: Kuma  Yazdıkları  Sos  Mesajı  Kurtuluşları  Oldu    haber

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