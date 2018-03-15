Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz hakkında ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Çelikler, "Burak Yılmaz, futbolcular FIFA'ya gitmesin diye kendi cebinden ödeme yaptı." yazdı.

İşte Çelikler'in o yazısı:

"Eleştirmeye geldi mi eleştiriyoruz. Kızdık mı demediğimizi bırakmıyoruz. Ama işler bazen bizim de hemen öğrenemediğimiz, içinde haberdar olabildiğimiz değişik şekillerde ilerleyebiliyor. Önceki gün Trabzon'da yaşayan ve Burak'la da bire bir görüşme halinde olduğunu bildiğim bir dostumla sohbet ederken çok enteresan şeyler duydum. Golcü, sadece 'iş'i olan golleri atarak değil takım arkadaşlarına maddi olarak yardımcı olarak da takımına yardımcı olmuş."

"6 YABANCIYA 1 MİLYON 150 BİN TL VERMİŞ"

"Ne mi yapmış? Çin'den geldiğinden bu yana parasını, taksitlerini alamamış. Hatırlarsanız "Benim alacağım önemli değil, bilhassa yabancı arkadaşların parasını ödeyin" dediği zaten medyaya yansımıştı. Ama bakmış ki, işler iyice kötüye gidiyor elini cebine atmış. Tam 6 yabancıya 'ihtiyaçları görülsün" diye 240 bin euro (1 milyon 150 bin TL) para vermiş. (Bu isimlerin hepsi biliniyor ama Burak bilinmesin istiyor. "Takım içinde olur böyle şeyler, aramızda" diyor.) Bir genç oyuncuya da 100 bin lira ödemiş. Yetmemiş; Sosa'ya, yani takımın en pahalı oyuncusuna "İhtiyacın var mı?" diye de sormayı ihmal etmemiş. Sosa "Sağ ol kaptan, benim şimdilik ihtiyacım yok" cevabını vermiş."

"CASTİLLO'YA DA 'ŞİKAYET ETME BEN VEREYİM' DEMİŞ"

"Kolombiyalı Castillo da kulübü şikayet etmiş ve alacaklarının ödenmesini istemişti hatırlarsanız. Aslında Burak, Castillo'ya da "Trabzonspor'u icralık-davalık yapma ben bir miktar karşılayayım" demiş ama Kolombiyalı "kibarca" reddetmiş. Yani bu bilgilere önce ulaşmasam, dün de teyit ettirmesem Akhisar maçından sonra Burak'ın "Başkanla oturup konuştuk. Dertleştik, gözleri doldu" cümlele başlayan demecine içten içe "Ne alaka?" diyebilirdim. Ama belli ki Sayın Başkan Muharem Usta da konuşup dertleşeceği en doğru ismi bulmuş."

Kaynak: haberinburada