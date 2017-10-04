Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Kulüpler Birliği Başkanı Özbek, Yabancı Sınırlamasının Gündemde Olmadığını Söyledi

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZBEK, YABANCI SINIRLAMASININ GÜNDEMDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Dursun Özbek, yabancı sınırlamasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Video hakem konusu ise Federasyon'la görüşülecek.

Tarih : 04 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Kulüpler Birliği Başkanı Özbek, Yabancı Sınırlamasının Gündemde Olmadığını Söyledi(9/10)5

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste yapıldı.

BEŞİKTAŞ VE OSMANLISPOR TOPLANTIYA KATILMADI

Dursun Özbek başkanlığında yapılan toplantıya mazeretli olarak katılım sağlayamayan Beşiktaş ve Osmanlıspor kulüpleri dışında süper ligde mücadele eden diğer kulüplerin başkan ve yöneticilerici katıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"VİDEO HAKEM UYGULAMASINI FEDERASYONLA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Video hakem uygulamasının ne zaman olacağı konusunda TFF ile görüşeceğiz. Video hakem uygulamasının ne zaman olacağı konusunda federasyonla görüşme yapacağız."

"Bugün itibariyle kulüpler olarak gündemimizde yabancı sınırlaması konusu yok"

"Kulüplerin sorununu sadece hakemler olarak görmemek lazım. Cezalar, disiplinler. Bazı kurullardan da şikayetler oluyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kulüpler  Birliği  Başkanı  Özbek  Yabancı  Sınırlamasının  Gündemde  Olmadığını  Söyledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER