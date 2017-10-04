KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZBEK, YABANCI SINIRLAMASININ GÜNDEMDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Dursun Özbek, yabancı sınırlamasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Video hakem konusu ise Federasyon'la görüşülecek.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste yapıldı.
BEŞİKTAŞ VE OSMANLISPOR TOPLANTIYA KATILMADI
Dursun Özbek başkanlığında yapılan toplantıya mazeretli olarak katılım sağlayamayan Beşiktaş ve Osmanlıspor kulüpleri dışında süper ligde mücadele eden diğer kulüplerin başkan ve yöneticilerici katıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı.
Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"VİDEO HAKEM UYGULAMASINI FEDERASYONLA GÖRÜŞECEĞİZ"
"Video hakem uygulamasının ne zaman olacağı konusunda TFF ile görüşeceğiz. Video hakem uygulamasının ne zaman olacağı konusunda federasyonla görüşme yapacağız."
"Bugün itibariyle kulüpler olarak gündemimizde yabancı sınırlaması konusu yok"
"Kulüplerin sorununu sadece hakemler olarak görmemek lazım. Cezalar, disiplinler. Bazı kurullardan da şikayetler oluyor"
Kaynak: haberinburada
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