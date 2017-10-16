Derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Riva'da Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geldi.

"TOPLANTI GAYET YAPICI GEÇTİ"

Toplantı sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek şöyle konuştu: "Toplantı gayet yapıcı geçti. Ana başlıklar; altyapı, yabancı sınırlaması, daha güçlü bir Milli Takım. Mutabakatımız oldu. Ortak çalışma yapacağız. Konulardan biri de Video Hakem Sistemiydi. Bununla ilgili çalışmalar ve hazırlıklar yapılıyor. Ortak bir çalışma içine gireceğiz.

"VİDEO HAKEM UYGULAMASI KASIM AYINDA DENENECEK"

Video hakem uygulaması için yoğun çalışma içinde. 2 hafta sonra Kasım'da deneme çalışması yapılacak. Hazırlıkların bitirilmesinin ardından uygulamaya geçilecek. Federasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların neticelenmesi lazım. Kurullarla ilgili bir görüşme olmadı. Tribün olaylarına bağlı olarak yapılan çalışmalar. Cezaların kişilere verilmesi. Talimat değişikliğine ihtiyaç var. Kulüpler Birliği ile Federasyonun ortak çalışması. Görüşmelerimiz bundan ibaret. IFAB ile ilgili taahütlerin olduğu.

Kaynak: haberinburada