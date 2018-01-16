KULÜPLE ANLAŞMAYI YALANLAYAN JAHOVİC, TARAFTARIN HIŞMINA UĞRADI
Göztepe'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jahovic, kulübüyle sözleşme uzattığı yönündeki haberleri yalanlayınca taraftarlar tepki gösterdi.
Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona eren Jahovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Attığı gollerle transferin gözde ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, başkan Mehmet Sepil'le görüştüğü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberi, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yalanladı.
Jahovic'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
BAŞKAN SEPİL: İSTEYEN OLURSA KONUŞURUZ
Başkan Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Jahovic'in takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.
Sepil, "Jahovic'i isteyen olursa konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar