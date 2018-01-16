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Kulüple anlaşmayı yalanlayan Jahovic, taraftarın hışmına uğradı

KULÜPLE ANLAŞMAYI YALANLAYAN JAHOVİC, TARAFTARIN HIŞMINA UĞRADI

Göztepe'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jahovic, kulübüyle sözleşme uzattığı yönündeki haberleri yalanlayınca taraftarlar tepki gösterdi.

Tarih : 16 Ocak 2018, 18:00
Puan Ver : Kulüple Anlaşmayı Yalanlayan Jahovic, Taraftarın Hışmına Uğradı(10/10)6

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona eren Jahovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Attığı gollerle transferin gözde ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, başkan Mehmet Sepil'le görüştüğü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberi, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Jahovic'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

BAŞKAN SEPİL: İSTEYEN OLURSA KONUŞURUZ

Başkan Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Jahovic'in takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Sepil, "Jahovic'i isteyen olursa konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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