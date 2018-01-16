Göztepe'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jahovic, kulübüyle sözleşme uzattığı yönündeki haberleri yalanlayınca taraftarlar tepki gösterdi.

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona eren Jahovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Attığı gollerle transferin gözde ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, başkan Mehmet Sepil'le görüştüğü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberi, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Jahovic'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

BAŞKAN SEPİL: İSTEYEN OLURSA KONUŞURUZ

Başkan Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Jahovic'in takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Sepil, "Jahovic'i isteyen olursa konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada