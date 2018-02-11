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Kulüp, sahaya para fırlatan taraftarlara tek tek para ödeyecek

KULÜP, SAHAYA PARA FIRLATAN TARAFTARLARA TEK TEK PARA ÖDEYECEK

Belçika ekibi Anderlecht, Bayern Münih'in taraftarlarına fahiş fiyattan bilet sattığı için UEFA'dan ceza aldı. Kulüp, her taraftara 30 euro ödeme yapacak.

Tarih : 11 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Kulüp, Sahaya Para Fırlatan Taraftarlara Tek Tek Para Ödeyecek(6/10)2

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih- Beşiktaş eşleşmesi öncesinde UEFA, Alman ekibinin taraftarlarını ilgilendiren flaş bir karara imza attı. Devler Ligi'nde kasım ayında oynanan Anderlecht-Bayern Münih maçında konuk ekibe fahiş bilet fiyatları uygulanmış, Bayern taraftarları bu durumu protesto etmişti.

ANDERLECHT'E YAPTIRIM GELDİ

Adam başı 100 euroluk biletlere, maç sırasında sahaya 100 euroluk sahte banknotlar atılarak tepki gösterilmişti. Bayern Münih Kulübü'ne yakın kaynaklardan yapılan açıklamaya göre UEFA bu konuyla ilgili bir karara vardı ve taraftarların gerçekleştirdikleri protestolara hak vererek Belçika ekibine yaptırım getirdi.

30 EURO GERİ ÖDEME YAPILACAK

Buna göre UEFA Anderlecht Kulübü'nü, bilet paralarının bir kısmını Alman taraftarlara geri ödemeye mahkum etti. 100 euroluk biletler için Belçika ekibi adam başı 30 euro bilet sahiplerine para iadesi yapacak. Bu işin toplam maliyeti 27 bin euroyu bulacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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