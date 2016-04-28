

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Taksim'deki tartışmalı Atatürk Kültür Merkezi'nin akıbetinin ne olacağı konusunda, “Bu konuda bir fikri olan var ise dinlemeye her zaman açığım. Kültür ve sanatla ilgili konuların bir gerilim alanı haline getirilmesine karşıyım” dedi. Bakan Ünal, Rusya krizi ve terör saldırılarının ardından turizmde yaşanan gelişmeleri ve projelerini de anlattı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Ünal, sorularımıza şu yanıtları verdi:







‘GERİLİM HATTI OLMASIN'







Kültür ve sanat ile ilgili konuların bir gerilim alanı haline getirilmesine karşıyım. Kültürel kalkınma eylem planını açıkladık, bunu tartışalım. ‘Türkiye'nin güçlü bir opera geleneği vardır' açıklamasını yaptım, küçük çapta bir tartışma başladı. Ne güzel; bu tartışılsın ya da Türkiye'de kültür ve sanat dünyamız ile ilgili başka bir tartışma çıksın ve konuşalım. Bunu bir gerilim hattına, fay hattına dönüştürmeyelim. Ama AKM üzerinden oluşan, TÜSAK üzerinden oluşan belli gerilim hatları var ve ben bu gerilim hatlarına takılıp kalmayı düşünmüyorum. Bu konuda bir fikri olan var ise dinlemeye her zaman açığım.