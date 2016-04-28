O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kültür ve sanat bir gerilim alanı haline getirilmesin

KÜLTÜR VE SANAT BİR GERİLİM ALANI HALİNE GETİRİLMESİN

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal gazetecilere yaptığı açıklamada kültür ve sanat alanında gerilim hatlarına takılıp kalmak istemediğini söyledi

Tarih : 28 Nisan 2016, 09:13
Puan Ver : Kültür Ve Sanat Bir Gerilim Alanı Haline Getirilmesin(9/10)10


Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Taksim'deki tartışmalı Atatürk Kültür Merkezi'nin akıbetinin ne olacağı konusunda, “Bu konuda bir fikri olan var ise dinlemeye her zaman açığım. Kültür ve sanatla ilgili konuların bir gerilim alanı haline getirilmesine karşıyım” dedi. Bakan Ünal, Rusya krizi ve terör saldırılarının ardından turizmde yaşanan gelişmeleri ve projelerini de anlattı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Ünal, sorularımıza şu yanıtları verdi:



‘GERİLİM HATTI OLMASIN'



Kültür ve sanat ile ilgili konuların bir gerilim alanı haline getirilmesine karşıyım. Kültürel kalkınma eylem planını açıkladık, bunu tartışalım. ‘Türkiye'nin güçlü bir opera geleneği vardır' açıklamasını yaptım, küçük çapta bir tartışma başladı. Ne güzel; bu tartışılsın ya da Türkiye'de kültür ve sanat dünyamız ile ilgili başka bir tartışma çıksın ve konuşalım. Bunu bir gerilim hattına, fay hattına dönüştürmeyelim. Ama AKM üzerinden oluşan, TÜSAK üzerinden oluşan belli gerilim hatları var ve ben bu gerilim hatlarına takılıp kalmayı düşünmüyorum. Bu konuda bir fikri olan var ise dinlemeye her zaman açığım.








Etiketler: Kültür  Ve  Sanat  Bir  Gerilim  Alanı  Haline  Getirilmesin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER