Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

KULP'TAKİ OPERASYON TAMAMLANDI


KULP'TAKİ OPERASYON TAMAMLANDI
Tarih : 24 Nisan 2017, 12:56
Puan Ver : Kulp'taki Operasyon Tamamlandı(9/10)7


2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında 12 sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, bu sığınaklar içerisinde çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı, mühimmat, örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kulp İlçesi'nde 20 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da başlayan 'Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu'nun bilançosuyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"Kulp ilçesi kuzeyinde 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 04.00 da tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrası mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 RPG-7 Roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 4 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 120 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 YAESU marka el telsizi, 4 sırt çantası, 1 ilk yardım çantası, 1 M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kulp  Taki  Operasyon  Tamamlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER