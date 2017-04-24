

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında 12 sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, bu sığınaklar içerisinde çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı, mühimmat, örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.







Kulp İlçesi'nde 20 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da başlayan 'Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu'nun bilançosuyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:







"Kulp ilçesi kuzeyinde 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 04.00 da tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrası mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 RPG-7 Roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 4 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 120 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 YAESU marka el telsizi, 4 sırt çantası, 1 ilk yardım çantası, 1 M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir."







kaynak:milliyet