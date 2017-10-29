KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ, KONUKLARLA TEK TEK TOKALAŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.
DEVLET ERKANI VE YABANCI MİSYON ŞEFLERİ TEBRİKLERİ SUNDU
Törende TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, Milliyetçi Halk Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, emir komuta kademesi ve kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkânı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.
Kaynak: haberinburada
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