

Spotify, belki de son zamanların en büyük müzik uygulaması. Uygulamadan da öte bir oluşum. Dolayısıyla bir oluşum bu denli büyük olunca sürekli yeni gelir modelleri üzerinde çalışabiliyor. Son duyumlara göre firma, ücretsiz kullanıcılara yeni çıkan albümleri geç sunabilir. Kullanıcıların abone olmaya teşvik edilmesi için bu uygulamaya geçilmesi düşünülüyor.



Uygulamayı ücretsiz kullananlar uygulamanın bazı özelliklerinden yararlanamıyor ve şarkı aralarında reklam dinlemek zorunda kalıyor. Eğer yeni çıkan albümler de Spotify'a geç gelirse ücretsiz kullanıcılar için bir zorluk daha sorun kalemine eklenecek.



Financial Times, Spotify‘ın sınırlı bir süre için yeni çıkan önemli albümlerin sadece abone olan kullanıcılara sunulacağını onayladığını belirtti. Ancak yazar, bu önerinin masaya konmasıyla birlikte henüz hiçbir şeyin imzalanmadığını söyledi. Firmanın bu fikri benimseme konusundaki istekliliğinin görüşmeleri “önemli ölçüde arttırdığını” belirtti.



Kütüphanesinde oldukça büyük bir arşiv bulunan firma, bu görüşmeleri Universal, Sony ve Warner ile yaptı. Müzik dünyasının önemli isimlerinin, yapılan görüşme hakkında henüz bir açıklama yapmadığını belirtelim. Henüz bir açıklama olmadığı için düşünülen uygulama hayata geçecek mi yakında göreceğiz.



Uygulamayı ücretli olarak kullananlar bu gelişmelerden etkilenmeyecek. Ancak ülkemizde dolar kurunun sürekli artması sebebiyle firmanın aylık abonelik ücretlerini de arttırdığını hatırlatalım.