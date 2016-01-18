

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan yeni rapor, Windows 10'a geçenlerin yeni işletim sisteminden oldukça memnun olduğunu gösterdi. Memnuniyet oranı yüzde 60'ın üzerinde.



Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 10, çıktığı günden beri hızla yayılmaya devam ediyor. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan yeni işletim sistemi, şimdiden yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Peki Windows 10'a geçen kullanıcılar yeni işletim sisteminden memnunlar mı? Araştırma şirketi IDC'ye göre bu sorunun cevabı evet. Hem de oldukça memnunlar.



IDC tarafından yayınlanan rapora, bugüne kadar Windows 10'a geçen kullanıcıların yüzden 60'ından fazlası, Microsoft'un yeni işletim sistemini iyi veya çok iyi buluyor. Windows 10'u kötü ya da çok kötü olarak derecelendiren kullanıcıların sayısı ise yüzde 10'un altında kalıyor. Tam bir hayal kırıklığı olan Windows 8'den sonra bir kez daha başarısız olmaya tahammülü olmayan Microsoft için IDC'nin raporu oldukça umut verici.



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