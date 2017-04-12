

Başkent Ankara'nın en hareketli bölgelerinden Eskişehir Yolu'nda ihtiyaç duyulan ‘yol üstü' alışveriş konsepti hayata geçti. Bölgenin ‘yeni nesil konut-ofis' projesi Kule Evo'da yer alan ticari alanlar kapılarını açmaya başladı.



BESA Grup yatırımı Kule Evo projesinde kısa süre önce yaşamın başladığını anımsatan BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan projede hem konut-ofislerin hem de ticari alanların büyük ilgi gördüğünü ifade etti.



Şu an projede yüzde 70'den fazla konut-ofisin sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Bezci, şunları söyledi:



“Eskişehir Yolu'nun konut-ofis projesi olarak inşa edilen Kule Evo, bölgenin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilmek üzere inşa edildi. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna ev sahipliği yapan, son yıllarda iş merkezlerinin de yükseldiği bölge, aynı zamanda eğitim kurumlarının da oldukça yakınında. Bu zamana kadar öğrenciler, bekar çalışanlar, genç çiftler ve ‘home-ofis' konseptiyle çalışmak isteyenler barınma ihtiyacını kendilerine uygun olmayan, geniş aileler için kurgulanan evlerde geçirmek zorunda kalıyordu. Bunun yanında evine giderken durup alışverişini yapabileceği bir yerin de ihtiyacı vardı. Kule Evo, hem konut-ofis yapısı, hem de yer verdiği mağazalarıyla bu ihtiyaçların hepsine karşılık verebiliyor. Bizi seçenler Eskişehir Yolu'ndaki canlılığın Kule Evo'yla nasıl bütünleştiğine birebir şahit olduklarını söylüyor.”



Kulenin alt bazasında yer alan 39 asma katlı ticari alanın da çok sayıda ünlü marka tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Bezci, “Kule Evo'nun 175 metrekare cephe genişliğine sahip mağazalarını markalar çok beğendi. Uzun süredir farklı konseptlere sahip markalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda dükkanlardaki doluluk da artacak. Şu an BESA Grup'a ait olan 19 dükkanın 16'sı prestijli markalarını bekliyor. Yoğun araç trafiğinin yanı sıra yayaların da kullandığı bir güzergahta açılan iki dükkanda da işler çok iyi gidiyor. BESA Grup, Kule Evo gibi arsa yatırımlarına, inşaatın yanında da devam edecek” dedi.