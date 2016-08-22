

ÖZEL Bodrum Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süleyman Zennuboğlu, kulak ve buruna kaçan suyun enfeksiyona neden olabileceğini belirterek, tatilcileri deniz veya havuza girerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.







Deniz suyunun temiz olması halinde sinüsleri açtığını ve gönül rahatlığı ile girilebileceğini söyleyen Op. Dr. Zennuboğlu, "Havuz ise kulağında problem olan kişiler için zararlı, özellikle sinüzit ve alerjik nezle hastalıkları olanlar çok dikkat etmeli. Kulak zarı delik olan hastalara tavsiyemiz yüzerken kafalarını suya sokmamaları, silikonlu kulak tıkaçları kullanmalarıdır. Çünkü bu hastalar yaz aylarında kirli sulardan ciddi enfeksiyonlar kapabilmekteler. Bu enfeksiyonlar uğultu, kulak akıntısı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak ağrısı şeklinde kendini gösterebilmektedir" dedi.







Kulak yolunun asit-baz dengesi üzerine olumsuz etki yapan tuzlu suyun, dış kulak yolunda enfeksiyona sebebiyet verebildiğini hatırlatan Op. Dr. Zennuboğlu, kulak yolundaki kirin deniz suyu ile şişerek kulak tıkanmasına yol açabileceğini de söyledi. ennuboğlu ayrıca, "Kulağınıza su kaçtığı zaman başınızı salladıktan sonra suyun kaçtığı kulak aşağıda olacak şekilde başınızı yan çevirin ve biraz bekleyin. Gelen suyu temiz bir mendil veya havlu kullanarak alın. Şikayetleriniz devam ediyorsa kulak burun bğaz uzmanına başvurun" dedi.