Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özmen Öztürk tarafından yapılan uyarılara göre özellikle çocukların denize girmeden önce kulaklarının gerekince temiz ve su girmeyecek şekilde olmasına özen gösterilmesi...



Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özmen Öztürk tarafından yapılan uyarılara göre özellikle çocukların denize girmeden önce kulaklarının gerekince temiz ve su girmeyecek şekilde olmasına özen gösterilmesi ayrıca bebeklerin kafasının suya asla ama asla sokulmaması gerektiğini dile getirdi.



Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özmen Öztürk uyarılarında çocukların deniz ve havuz suyundan aldıkları mikrop dolayısı ile iltihap sorunları yaşadıklarını bundan dolayı ağladıklarını önüne geçilmesi için ise bone gibi ürünlerin kullanılması ile sorunların en aza indirgenebilecek olduğuna değindi. Kulak Burun ve Boğaz sorunlarının ana kaynağı olan mikropların en çok temas ettiği yerin ise havuzlar olduğu ifade edildi.