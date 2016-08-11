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kulak çınlaması ihmal edilmemeli!

KULAK ÇINLAMASI İHMAL EDİLMEMELİ!

Tek bir sebebe bağlı olarak gelişen hastalıklardan biri olmayan kulak çınlaması için Florence Nightingale hastanelerinde en iyi şekilde hastalığın teşhisi yapılarak bu konuda yapılabilecek çalışmalar yapılıyor.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:43
Puan Ver : Kulak Çınlaması İhmal Edilmemeli!(0/10)


 Dışarıdan gelen sesli bir uyaran olmadan hastanın ses algılaması tıp dilinde “ Tinnitus” halk dilinde ise “kulak çınlaması” olarak adlandırılıyor. Bu ses hastaya kimi zaman rüzgar, kimi zaman bozuk bir buzdolabı, kimi zaman da çan sesi olarak yansıyor.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. irfan DEVRANOĞLU “Eğer bu ses 24 saat boyunca devam eder ve kronik hale gelirse hastada kulak çınlaması sorunu oluşabilir” diyor.



KADINDA DAHA ÇOK



Kulak çınlaması 14-18 yaş arası herkeste görülebiliyor. Ancak bu soruna kadınlarda daha sık rastlanıyor. Kadınların ıslak saçla dışarı çıkmaları, hava akımıyla birlikte kulakta bir kireç tabakasının oluşmasına yol açıyor. Menopoz dönemi de kadınlarda çınlama sorunu yaratabiliyor. Sakız çiğnemek, kasları çalıştırdığı ve çok iyi bir fizik tedavi yöntemi olduğu için herkese günde en az 1 saat sakız çiğnemesi öneriliyor.



HASTALIK HABERCİSİ



Kulak çınlaması bir hastalık olması yanında bazen de karşımıza başka hastalıkların belirtisi olarak çıkabiliyor. Bunların arasında kafatası tümörleri, dolaşım bozukluğu, damar rahatsızlıkları ve kireçlenme yer alıyor. Bu yüzden muayene ve testlerin ihmal edilmemesi ve kulak çınlamasının başka hastalıkların habercisi olup olmadığının öğrenilmesi büyük önem taşıyor.  Rusya'da bulunan ve Almanya'da geliştirilen yeni tedavi yöntemiyle son bir yıl içinde 2500 hastanın 1800'ünde kesin sonuca ulaşıldığını söyleyen Prof. Dr. irfan DEVRANOĞLU, bu durumun yüzde 75'lik bir başarı oranına işaret ettiğine dikkat çekiyor.








Etiketler: Kulak  Çınlaması  İhmal  Edilmemeli    haber

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