

Kulak çınlamasının ortamda herhangi bir ses yokken kişinin uğultu, üfleme ve vızıltı gibi çok değişik ve farklı sesleri algılaması durumu olduğunu anlattı.



10 kişiden birinin kulak çınlaması rahatsızlığı yaşadığını, yaş ilerledikçe bunun görülme sıklığının arttığını aktaran Coşkun, kulak çınlamasının çocukları da etkilediğini, daha çok yetişkinlerde görüldüğünü kaydetti.



Kulak çınlamasının çok nadiren ciddi nedenleri olacağını vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti: "Çınlamaya sahip çoğu kişide bu şikayet önemli bir sebebe bağlı olmayan bir durum olarak ortaya çıkar, yani nadiren bir başka hastalığın belirtisi olur ama kulak çınlaması nadir de olsa iç kulak tümörünün belirtisi olabilir.







kaynak:sabah