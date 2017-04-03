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kulak çınlaması deyip geçmeyin!

KULAK ÇINLAMASI DEYİP GEÇMEYİN!

Cep telefonuyla uzun süre konuşmanın ve yüksek sesle müzik dinlemenin pek çok insanda kulak çınlaması ve işitme sorununu ortaya çıkardığını belirten Odyometrist Harun Yılmaz, her insanın mutlaka işitme kaybı ve çınlama testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:19
Puan Ver : Kulak Çınlaması Deyip Geçmeyin!(9/10)8


Türkiye'de giderek kulak çınlaması ve işitme sorunu yaşayanların sayısında artış olduğunu söyleyen Odyometrist Harun Yılmaz, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.



Yılmaz, ince tiz bir cızırtı, bazen hışırtı, su gürültüsü ya da direkt çınlama şeklinde gerçekleşen rahatsızlığın yaşam kalitesini ciddi manada etkilediğini belirtti. Yılmaz,"Ülkemizde ortalama her 100 kişiden 10'u hayatının bir döneminde kulak çınlama sorunuyla karşılaşıyor. Özellikle teknolojik gelişmeyle birlikte daha sık görülen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin cep telefonlarıyla uzun süre konuşarak kulakları zorluyor olmak ve kulaklık kullanımının artmış olması kulak çınlamasının daha sık görülmesine neden oluyor. Yüksek sesli müziği uzun süre kulaklıkla dinliyor olmak da çınlama şikayetine ciddi zemin yaratıyor. Bazen de 'beyin tümörü' gibi yaşamı tehdit eden bir hastalık da yatabiliyor" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kulak  Çınlaması  Deyip  Geçmeyin    haber

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