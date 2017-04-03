

Türkiye'de giderek kulak çınlaması ve işitme sorunu yaşayanların sayısında artış olduğunu söyleyen Odyometrist Harun Yılmaz, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.







Yılmaz, ince tiz bir cızırtı, bazen hışırtı, su gürültüsü ya da direkt çınlama şeklinde gerçekleşen rahatsızlığın yaşam kalitesini ciddi manada etkilediğini belirtti. Yılmaz,"Ülkemizde ortalama her 100 kişiden 10'u hayatının bir döneminde kulak çınlama sorunuyla karşılaşıyor. Özellikle teknolojik gelişmeyle birlikte daha sık görülen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin cep telefonlarıyla uzun süre konuşarak kulakları zorluyor olmak ve kulaklık kullanımının artmış olması kulak çınlamasının daha sık görülmesine neden oluyor. Yüksek sesli müziği uzun süre kulaklıkla dinliyor olmak da çınlama şikayetine ciddi zemin yaratıyor. Bazen de 'beyin tümörü' gibi yaşamı tehdit eden bir hastalık da yatabiliyor" dedi.







kaynak:sabah