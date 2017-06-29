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kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti

KULAĞINDAN ARI SOKTU, KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'de arının sokmasının ardından kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:23
Puan Ver : Kulağından Arı Soktu, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti(6/10)4


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Mestanlar kırsal mahallesine gelen 65 yaşındaki Recep Keskin, sabah namazını camide kıldıktan sonra evine gitti. Keskin, torunlarıyla oynarken arıların saldırısına uğradı. Alerjisi olduğu arı sokması sonrası heyecanlanan Keskin, oğluna hemen kendisini hastaneye götürmesini söyledi. Yola çıkan Recep Keskin, araçta kalp krizi geçirdi. Oğlu tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Doktorlar, Keskin'in arı sokmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Recep Keskin, Balıkesir'de Hacı Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Mestanlar Köyü Muhtarı İsmail Çoban, Recep Keskin'in arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu belirterek, "Camide kıldığı sabah namazı sonrası evinin önünde torunları ile oynarken kulağından arı sokmuş. Yolda oğlu müdahale etmesine rağmen hastaneye yetiştiremedi. Komşumuz Recep Keskin daha önce iki defa kalbinden anjiyo olmuştu" dedi.



 



kaynak:milliyet








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