









Kulak kiri diye tabir edilen buşon aslında vücudun ürettiği salgılardır. Her insanın kulağı az ya da çok kir üretir. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı oluşabildiğini söyleyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya “Aslında kulağımız kendi kendini temizler.







Bu salgıların üretimi cilt yapısına bağlı olarak kimilerinde çok fazla kimilerinde çok az olabilir. Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açar” diyor.







Kulağımızın kirlendiğini nasıl anlarız?







Her insanın kulağı az ya da çok kir üretir. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı aha nadiren kulak ağrısı oluşabilir.







Kulağımızı nasıl temizleyebiliriz?







Kulağın dış kısmını havlu veya peçetelerle silerek temizlenebilir. Kulak pamuğu gibi cisimler kullanmak çok da doğru değildir. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve kulak tembelliğine bağlı kirin atılamaması olabilir. Cilt yapısına bağlı olarak bu durum çok sık da görülebilir.







Bu durumda 2-6 ay aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi gerekir. Bazı sakıncalarından dolayı kulak yıkama artık yapılmıyor. Sıklıkla kullanılan yöntem vakum cihazlarıyla yapılan temizlemedir. Mikroskop veya otoskop yardımıyla yapılır. Ağrılı bir işlem değildir.







Kulağımı bir kez temizlendiğinde sürekli kir birikir mi?







Vakumla yapılan işlemlerde kullanılan yönteme bağlı kir birikmesi tekrar ortaya çıkmaz. Ancak kulakta bir sefer kir birikimi olduğunda temizleme yönteminden bağımsız olarak kir birikmeleri ilerleyen dönemlerde tekrar edebilir.







Kulak kirini engelleyecek ilaç var mı?







Hiçbir ilaç kir üretimini engellemez. Üretilen salgılar vücut için gerekli fizyolojik akıntılardır. Bazı damlalar kir birikimi oluştuktan sonra kirlerin rahat çıkarılması maksatlı önerilebilir.



