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Küfür Yiyen İşçi Çıldırdı, Patronu ile Babasına Kurşun Yağdırdı

KÜFÜR YİYEN İŞÇİ ÇILDIRDI, PATRONU İLE BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Antalya'da alacak verecek davası yüzünden kendisine küfür ettiği gerekçesiyle patronunun yolunu kesen vatandaş, otomobilde bulunan patronu ile babasını kurşun yağmuruna tuttu.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Küfür Yiyen İşçi Çıldırdı, Patronu İle Babasına Kurşun Yağdırdı(7/10)3

Antalya'da alacak verecek davası yüzünden kendisine küfür ettiği gerekçesiyle patronunun yolunu kesen bir kişi, otomobilde bulunan patronu ile babasını kurşun yağmuruna tuttu. İşçinin av tüfeğiyle kendisine saldırma anını cep telefonuyla çeken patron ile babası yaralandı. Saldırganın bir boşluğundan yararlanıp hastaneye kaçtıklarını belirten baba ile oğul, "Saldırgan biz kaçarken arkamızdan ateş etmeye devam etti. Canımızı zor kurtardık." dedi.Olay, 6 Ağustos Pazar günü Kaş ilçesi Uğrar Mahallesi'nde 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi operatörü Soner İ. (32), çalıştığı firmanın sahibi Aydın Kavcar'dan (32) peşin olarak bin lira aldı. Daha sonra verilen işi yapmadığı iddia edilen Soner İ.'den iş yeri sahibi Kavcar ücreti geri istedi ve aralarında sözlü tartışmalar yaşandı. 6 Ağustos günü, Sarıbelen Mahallesi'ndeki iş yerlerinden 07 L 9083 plakalı araçlarıyla ayrılan Aydın Kavcar ve babası Bilal Kavcar'ın (61) önü, Uğrar Mahallesi'ndeki evlerine yaklaştığı sırada Soner İ. tarafından kesildi.

AV TÜFEĞİYLE KURŞUN YAĞDIRDI

Arabasından aldığı av tüfeğiyle aşağıya inen Soner İ.'yi gören Aydın Kavcar, cep telefonunun kamerasını açarak o anları kaydetmeye başladı. Araçta bulunan baba ve oğlun yanlarına gelen Soner İ., bağırmaya başladı. Bu sırada hala telefonuyla kayıtta olan Aydın Kavcar'ın ise 'sık' demesiyle ortalık savaş alanına döndü. Soner İ. doğrulttuğu tüfekle arabaya kurşun yağdırdı. Olay sonrası Aydın Kavcar ve yanındaki babası Bilal Kavcar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Baba ve oğul, Soner İ.'nin bir boşluğundan yararlanıp kendilerini hastaneye atarken, Soner İ. ise iddiaya göre jandarmaya teslim oldu. Şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BİZİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Olay sonrası kendisi ve babasının vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını söyleyen Aydın Kavcar, olay anını ise şöyle anlattı:"Bizde çalışacağım diyerek para aldı ancak çalışmadı. Biz de parayı geri isteyince böyle bir şey yaptı. Küfür ederek bize silahla ateş etti, bizi öldürmeye teşebbüs etti. Ben de bu arada telefonla videoyu açmıştım. Bir boşluğunu bulup arabayı çalıştırarak hastaneye doğru gittim. Arkamızdan ateş açmaya devam ederek geldi. ve bu şahıs nasıl olduysa serbest bırakıldı. Adalete güvenimiz sonsuz ama neden serbest kaldı anlam veremiyoruz."

"PAÇAYI ZOR YIRTTIK"

Aydın Kavcar'ın babası Bilal Kavcar ise saldırganın kendilerine ateş ettiğini ve olay yerinden oğluyla birlikte kaçtıklarını söyledi. Şahsın ateş ederek 500 metre boyunca kovaladığını ileri süren Bilal Kavcar, "Sağ tarafta oturuyordum, kolumdan, göğsümden ve kolumdan yaralandım. Paçayı zor kurtardık" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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