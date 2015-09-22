KÜFÜR İDDİASIYLA BAŞLADI, KÜRTLERE SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Son günlerde sayısı artan provokasyonlara bir yenisi de Gölçük'te eklendi. Pazar yerinde iki grup küfür yüzünden kavga etti.
Son günlerde sayısı artan provokasyonlara bir yenisi de Gölçük'te eklendi. Pazar yerinde iki grup küfür yüzünden kavga etti. Kürtlerin küfür ettiği için kavga çıktığı iddiası üzerine çevrede çok sayıda kişi toplandı ve Kürtlerin yoğun yaşadığı mahalleye yürümek istedi. Yürüyüşü emniyet güçleri güçlükle engelledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar