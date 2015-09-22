Son günlerde sayısı artan provokasyonlara bir yenisi de Gölçük'te eklendi. Pazar yerinde iki grup küfür yüzünden kavga etti.



Son günlerde sayısı artan provokasyonlara bir yenisi de Gölçük'te eklendi. Pazar yerinde iki grup küfür yüzünden kavga etti. Kürtlerin küfür ettiği için kavga çıktığı iddiası üzerine çevrede çok sayıda kişi toplandı ve Kürtlerin yoğun yaşadığı mahalleye yürümek istedi. Yürüyüşü emniyet güçleri güçlükle engelledi.