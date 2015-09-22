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küfür iddiasıyla başladı, kürtlere saldırıya dönüştü

KÜFÜR İDDİASIYLA BAŞLADI, KÜRTLERE SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Son günlerde sayısı artan provokasyonlara bir yenisi de Gölçük'te eklendi. Pazar yerinde iki grup küfür yüzünden kavga etti.

Tarih : 22 Eylül 2015, 11:58
Puan Ver : Küfür İddiasıyla Başladı, Kürtlere Saldırıya Dönüştü(7/10)8


Son günlerde sayısı artan provokasyonlara bir yenisi de Gölçük'te eklendi. Pazar yerinde iki grup küfür yüzünden kavga etti. Kürtlerin küfür ettiği için kavga çıktığı iddiası üzerine çevrede çok sayıda kişi toplandı ve Kürtlerin yoğun yaşadığı mahalleye yürümek istedi. Yürüyüşü emniyet güçleri güçlükle engelledi.








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